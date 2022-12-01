В Волгограде во время возгорания четырёх машин погиб трёхлетний ребёнок

Представители ГУ МВД по Волгоградской области рассказали о возгорании четырёх машин во дворе на территории столицы региона. Как подчеркнули правоохранители, погиб трёхлетний ребёнок, 52-летний мужчина госпитализирован.

Как написали на официальном сайте министерства, два автомобиля полностью сгорели. Другие две машины повреждены, отметили в ведомстве. В Skoda силовики обнаружили два ацетиленовых баллона. Предположительно, пожар произошёл из-за утечки газа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось о возгорании в торговом центре "Взлётка Plaza" в Красноярске. Никто не пострадал.

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