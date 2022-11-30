В Красноярске горел торговый центр "Взлётка Plaza"

Сегодня, 30 ноября, ранним утром произошло возгорание в торговом центре "Взлётка Plaza" города Красноярск. В результате пожара пострадали несколько помещений здания.

"Сообщение о возгорании в ТЦ "Взлётка Plaza" поступило сегодня в МЧС в 05:57. Огнем было охвачено 200 квадратных метров. Пожар тушили 60 человек и 18 единиц техники. О пострадавших пока не сообщается", — пишет newkhakasiya.online.

Отмечается, что возгорание было погашено ближе к обеду, по предварительной версии спасателей, произошло короткое замыкание электропроводки.

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