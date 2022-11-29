В Оренбургской области пьяный парень пытался убить подростка

Представители УМВД по Оренбургской области сообщили о нападении на подростка в Александровке.

По информации 56orb.ru, в полицию обратилась мама пострадавшего. Она заявила, что человек в состоянии алкогольного опьянения в заброшенном доме угрожал убить её 17-летнего сына.

Как отметили правоохранители, 18-летний злоумышленник несколько раз ударил подростка по лицу, попытался задушить жертву. Нападающий разбил о голову молодого человека бутылку и пригрозил убить его осколками.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемый преступник может получить до двух лет тюрьмы.

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