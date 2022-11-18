Правоохранители заподозрили главу тюменской компании в уклонении от уплаты налогов. По информации следователей, обвиняемый должен был отдать государству свыше 35 миллионов рублей.
Как заявили в Следственном комитете по региону, предполагаемый преступник с мая по октябрь 2021 года передавал в бухгалтерию фальшивые документы об оказании услуг. По данным nashgorod.ru, возбуждено уголовное дело.
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