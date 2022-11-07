В Березниках Пермского края местные жители атаковали магазин и ларёк с выпечкой. Как заявили журналисты, эти торговые точки принадлежат бизнесмену Роману Оснадчуку, которого суд обязал выплатить штраф за оскорбление мобилизованных граждан.
По информации properm.ru, злоумышленники разбили в магазине окна и подожгли ларёк. Журналисты сообщили, что предприниматель намерен покинуть город из-за происшествия.
"Пишу заявления в полицию. У меня всё застраховано. Не знаю, зачем они (предполагаемые преступники. — Прим. ред.) это делают", — подчеркнул Оснадчук.
Ранее российский лидер Владимир Путин сказал, что власти мобилизовали 318 тысяч человек.
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