В Пермском крае напали на магазины оскорбившего мобилизованных бизнесмена

В Березниках Пермского края местные жители атаковали магазин и ларёк с выпечкой. Как заявили журналисты, эти торговые точки принадлежат бизнесмену Роману Оснадчуку, которого суд обязал выплатить штраф за оскорбление мобилизованных граждан.

По информации properm.ru, злоумышленники разбили в магазине окна и подожгли ларёк. Журналисты сообщили, что предприниматель намерен покинуть город из-за происшествия.

"Пишу заявления в полицию. У меня всё застраховано. Не знаю, зачем они (предполагаемые преступники. — Прим. ред.) это делают", — подчеркнул Оснадчук.

Ранее российский лидер Владимир Путин сказал, что власти мобилизовали 318 тысяч человек.