Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей участникам СВО

Президент РФ Владимир Путин распорядился обеспечить финансирование расходов, связанных с единовременной выплатой мобилизованным.

Российский лидер подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим по контракту.

Ранее сообщалось, что итогом частичной мобилизации в Санкт-Петербурге стали десятки исков об отсутствии выплат мобилизованным.