Президент РФ Владимир Путин распорядился обеспечить финансирование расходов, связанных с единовременной выплатой мобилизованным.
Российский лидер подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим по контракту.
Ранее сообщалось, что итогом частичной мобилизации в Санкт-Петербурге стали десятки исков об отсутствии выплат мобилизованным.
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