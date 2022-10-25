Песня рэпера Oxxxymiron* "Последний звонок" признана экстремистской в России

Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистским текст песни рэпера Oxxxymiron* "Последний звонок".

Правоохранители усмотрели в тексте песни "признаки публичного оправдания терроризма, пропаганду идей терроризма", сообщает РИА Новости. По данным прокуратуры, размещённая в свободном доступе композиция содержит "признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия"

По словам представителя московской прокуратуры, песня Oxxxymiron* "угрожает конституционному строю".

Ранее Oxxxymiron* выпустил клип с намёками на спецоперацию под названием Ойда", в которой есть следующие строчки: "Ингрия будет свободной".

* Мирон Фёдоров — физическое лицо, выполняющее функции иноагента.