Оксимирон выпустил клип с намёками на СВО: "Ингрия будет свободной"

Рэпер Мирон Фёдоров, известный под псевдонимом Oxxxymiron, презентовал новый клип, ради съёмок которого он приезжал в Россию. Творчество рэпера возмутило патриотов РФ.

Клип на песню "Ойда" появился на интернет-площадках. В своём музыкальном творении Оксимирон передаёт привет Следственному комитету и поёт о том, что он "убил в себе империю".

Слушатели трека увидели намёки на негативное отношение исполнителя к спецоперации на Украине.

В строчке "на нашем флаге белый снег и синяя река" считали отсылку к сине-белому флагу, который использует часть эмигрантов, выступающих против СВО.

"Ингрия будет свободной", — поёт рэпер, намекая на историческая область на северо-западе современной России, которая объединяет сторонников регионализма.

Ранее в Сети опубликовали перечень артистов, которые попали в "стоп-лист". Согласно этому списку, концерты в России не могу проводить Юрий Шевчук, Валерий Меладзе, Борис Гребенщиков, Алексей Кортнев, рэпер Оксимирон.