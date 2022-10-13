Девушка призналась в нелюбви к вобле и избежала штрафа за дискредитацию ВС РФ

Тюменский суд не оштрафовал девушку за дискредитацию армии РФ, поскольку она призналась что её надпись "НЕТ В***Е" расшифровывается, как "НЕТ ВОБЛЕ".

Инцидент произошёл 24 сентября на площади Единства и согласия в Тюмени. Девушка написала мелом на асфальте слова "НЕТ В***Е". Полицейские задержали нарушительницу и завели на неё административное дело по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ"). На суде обвиняемая призналась, что не любит воблу, а написанная ею фраза расшифровывается, как "НЕТ ВОБЛЕ". Девушка сообщила, что не знала, что в этот момент на площади проходила акция против мобилизации.

Суд не нашёл в действиях тюменки состава административного правонарушения ввиду недостаточности доказательств и не оштрафовал её.