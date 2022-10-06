Правоохранители завели дело против активистки Подоляк за дискредитацию ВС РФ

Российские журналисты сообщили, что в Красноярске активистку Наталию Подоляк могут оштрафовать за дискредитацию армии РФ. Комментарии о Вооружённых силах Российской Федерации обвиняемая писала в социальной сети "ВКонтакте", отметили в СМИ.

Как заявила предполагаемая злоумышленница в разговоре с prmira.ru, заседание суда по поводу её административного дела должно было состояться в четверг, шестого октября, но правоохранители решили не проводить процедуру в этот день.

В издании напомнили, что в 2019 году суд распорядился оштрафовать активистку на 150 тысяч рублей за нападение на полицейского Дмитрия Данилова. Инцидент произошёл во время митинга.