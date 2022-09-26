Неизвестный открыл стрельбу в школе Ижевска

Неизвестный устроил стрельбу в ижевской школе. Об этом сообщают Telegram-канал "112".

Речь идёт про школу №88 на Пушкинской улице. По предварительным данным, есть раненые.

Стрелок из ижевской школы сначала выстрелил в охранников, а затем начал стрелять в детей. По словам очевидцев, в школе была слышна стрельба, а затем она стихла. Среди школьников есть раненые, их количество пока неизвестно, пишет База.