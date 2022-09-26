Неизвестный устроил стрельбу в ижевской школе. Об этом сообщают Telegram-канал "112".
Речь идёт про школу №88 на Пушкинской улице. По предварительным данным, есть раненые.
Стрелок из ижевской школы сначала выстрелил в охранников, а затем начал стрелять в детей. По словам очевидцев, в школе была слышна стрельба, а затем она стихла. Среди школьников есть раненые, их количество пока неизвестно, пишет База.
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