Расследование уголовного дела в отношении Радика Тагирова, которого обвиняют в убийстве 30 пожилых жительниц России, завершено. Об этом сообщают newizv.ru.
Обвиняемый, по версии следствия, действовал в период с марта 2011-го по октябрь 2012-го в нескольких регионах страны. Под видом сотрудника коммунальной службы он находил одиноких пенсионерок, проникал в их дома, а затем убивал их и забирал деньги.
Установлена его причастность к более чем 30 убийствам, а также к трём покушениям на убийство и более 30 разбойным нападениям.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.