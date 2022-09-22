Следственный комитет завершил расследование дела "казанского убийцы"

Расследование уголовного дела в отношении Радика Тагирова, которого обвиняют в убийстве 30 пожилых жительниц России, завершено. Об этом сообщают newizv.ru.

Обвиняемый, по версии следствия, действовал в период с марта 2011-го по октябрь 2012-го в нескольких регионах страны. Под видом сотрудника коммунальной службы он находил одиноких пенсионерок, проникал в их дома, а затем убивал их и забирал деньги.

Установлена его причастность к более чем 30 убийствам, а также к трём покушениям на убийство и более 30 разбойным нападениям.