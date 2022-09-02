В Оренбургской области судят мужчину, по вине которого выстрелом из револьвера в Орске был ранен в грудь пятилетний ребёнок. Об этом сообщает издание 56orb.ru.
Пистолет и патроны к нему обвиняемый нашёл в гараже своего деда. Оружие он хранил в доме, где жил вместе с матерью несовершеннолетних детей.
Револьвер обнаружил 8-летний мальчик, который решил поиграть с младшим братом. В результате последний был ранен в грудь.
Обвиняемый пытался сначала запутать следствие, однако затем рассказал, как всё было на самом деле. Свою вину он признал.
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