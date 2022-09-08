Специалисты экстренных служб приступили к устранению последствий ЧП на подстанции "Южная" в Белгороде. Об этом заявил мэр города Антон Иванов.
Он напомнил, что из-за аварии многие жители лишились света. По его словам, некоторые граждане сообщают о проблемах с водоснабжением.
"Энергетики устраняют последствия аварии", — подтвердил Иванов.
Как пояснил руководитель Белгорода, для восстановления электроснабжения эксперты ищут способы запуска резервных систем.
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