В Белгороде устраняют аварию, из-за которой часть города осталась без света

Специалисты экстренных служб приступили к устранению последствий ЧП на подстанции "Южная" в Белгороде. Об этом заявил мэр города Антон Иванов.

Он напомнил, что из-за аварии многие жители лишились света. По его словам, некоторые граждане сообщают о проблемах с водоснабжением.

"Энергетики устраняют последствия аварии", — подтвердил Иванов.

Как пояснил руководитель Белгорода, для восстановления электроснабжения эксперты ищут способы запуска резервных систем.