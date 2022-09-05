Заказ пиццы по интернету обошёлся омичу в 28 тысяч рублей

Житель Омска сделал заказ пиццы через интернет, и в результате лишился всех денег, которые находились у него на карте.

Как пишет gorod55.ru, причиной таких неприятностей оказалось то, что мужчина сделал заказ по поводу доставки пиццы на сайте-двойнике, который был очень похож на привычный для него ресурс, которым он уже пользовался ранее.

Потерпевший разницы не заметил, при оплате заказа как ни в чём не бывало ввёл данные своей банковской карты, после чего злоумышленники смогли списать у него все имеющиеся средства — 28 тысяч рублей.

По факту кражи денег заведено уголовное дело.