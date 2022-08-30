Руководитель Курской области Роман Старовойт рассказал об атаке армии Украины на два приграничных села. По информации чиновника, солдаты ВСУ повредили шесть частных домов.
"Сегодня под миномётный обстрел попали Алексеевка и Елизаветовка", — подчеркнул глава российского региона.
По данным губернатора, в результате происшествия не пострадали местные жители. Также Старовойт сообщил о гибели 20 животных на территории комплекса, который атаковали украинские военные. Вместе с этим выяснилось, что солдаты ВСУ, скорее всего, в Алексеевке планировали уничтожить вышку сотовой связи.
Ранее глава области сообщил об обстреле села Свердликово. Жертв удалось избежать, отметил губернатор.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.