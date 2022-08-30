Старовойт: украинские военные обстреляли два села в Курской области

Руководитель Курской области Роман Старовойт рассказал об атаке армии Украины на два приграничных села. По информации чиновника, солдаты ВСУ повредили шесть частных домов.

"Сегодня под миномётный обстрел попали Алексеевка и Елизаветовка", — подчеркнул глава российского региона.

По данным губернатора, в результате происшествия не пострадали местные жители. Также Старовойт сообщил о гибели 20 животных на территории комплекса, который атаковали украинские военные. Вместе с этим выяснилось, что солдаты ВСУ, скорее всего, в Алексеевке планировали уничтожить вышку сотовой связи.

Ранее глава области сообщил об обстреле села Свердликово. Жертв удалось избежать, отметил губернатор.