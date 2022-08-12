Украинские военные обстреляли село Свердликово в Курской области

Село Свердликово Курской области подверглось обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Губернатор пояснил, что этот населённый пункт находится в Суджанском районе. По словам Старовойта, жертв удалось избежать. Он также добавил, что украинские снаряды упали в огородах местных жителей.

"Утром 12 августа украинские войска обстреляли село Свердликово. К счастью, пострадавших нет", — отметил глава региона.

Кроме того, Старовойт подчеркнул: ВС РФ оперативно подавили огневую точку противника. Он поблагодарил российских военных, которые защищают границы.

Боевики ВСУ неоднократно открывали огонь по приграничным населённым пунктам Курской области. Так, в конце июля Киев атаковал село Алексеевка, а в четверг, 11 августа, украинские военные обстреляли посёлки Тёткино и Попово-Лежачи Глушковского района.