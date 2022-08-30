В Новосибирске продавец запер ребёнка в холодильнике за найденную просрочку

Управление СК по Новосибирской области сообщило, что 9-летнего мальчика закрыли в холодильнике на складе магазина после того, как он нашёл на прилавке просроченные продукты.

Как следует из собранных материалов, сотрудник торгового зала в Новосибирске запер ребёнка в холодильнике за просьбу убрать просроченный продукт с прилавка.

По словам следователей, в настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего".