Управление СК по Новосибирской области сообщило, что 9-летнего мальчика закрыли в холодильнике на складе магазина после того, как он нашёл на прилавке просроченные продукты.
Как следует из собранных материалов, сотрудник торгового зала в Новосибирске запер ребёнка в холодильнике за просьбу убрать просроченный продукт с прилавка.
По словам следователей, в настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего".
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.