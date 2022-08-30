В России за 24 часа потушили 75 природных пожаров

За минувшие сутки на территории России потушили 75 природных пожаров. По сообщению Авиалесоохраны, площадь возгорания составила 4750 га.

"За прошедшие сутки… в России ликвидировано 75 лесных пожаров на площади 4750 га", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

По информации Авиалесоохраны, всего на территории страны действуют 83 лесных пожара общей площадью 54 800 га.