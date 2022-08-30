За минувшие сутки на территории России потушили 75 природных пожаров. По сообщению Авиалесоохраны, площадь возгорания составила 4750 га.
"За прошедшие сутки… в России ликвидировано 75 лесных пожаров на площади 4750 га", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
По информации Авиалесоохраны, всего на территории страны действуют 83 лесных пожара общей площадью 54 800 га.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.