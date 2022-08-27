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Baza: В Москве загорелась машина замначальника управления Генштаба ВС РФ

Происшествия

В столице загорелся автомобиль марки BMW, принадлежащий заместителю начальника управления Генштаба Вооруженных сил России Евгению Секретарёву.

Baza: В Москве загорелась машина замначальника управления Генштаба ВС РФ

По информации Telegram-канал Baza, иномарка загорелась во дворе жилого дома на Ленинградском шоссе. Снимки машины, появившиеся в интернете, говорят о том, что сильнее выгорела задняя часть транспортного средства, а именно багажник. Очевидцы отмечают, что в нескольких метрах от повреждённого автомобиля заметна выгоревшая трава.

Следствие не исключает версию поджога автомобиля, владельцем которого является сотрудник Генштаба. Свидетели сообщают, что недалеко от места происшествия видели подозрительную девушку. Её причастность к происшествию будет проверяться.

Владелец машины является сотрудником восьмого управлении Генштаба, которое проверяет повестку в СМИ и выявляет дезинформацию по поводу деятельности Вооружённых сил РФ.

Ранее под Москвой взорвали автомобиль дочери идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной.

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Автор: Елена Былкина
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