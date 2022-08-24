На дрейфующих рядом с Сахалином кораблях оказалось на десяток больше моряков

Число людей, находящихся дрейфующих в Татарском проливе между Сахалином и землёй кораблях, может достигать 64. Об этом сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
"В Николаевском районе Хабаровского края в районе острова Байдукова при волнении моря от тягача сорвало сцепленные друг с другом баржи. Их стало относить южнее в сторону острова Сахалин. По предварительным данным, на них могут находиться 64 человека", — сообщили в региональном ГУ МЧС ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что на борту сорвавшихся с якоря кораблей, находится около 54 человек.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.