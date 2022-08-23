Российский танкер "Приморье", который был задержан малазийскими властями, будет отпущен уже сегодня или завтра. Владелец судна может отделаться штрафом.
По словам представителя судовладельца ООО "Наяда", Малайзия обвинила танкер в нарушении местных правил судоходства и арестовала судно. На борту"Приморья" находится 21 россиянин: 19 мужчин и две женщины.
"Претензии местных властей возникли в связи с тем, что судовой агент нарушил малайзийские нормативные регламенты", — пояснил представитель агентству РИА Новости.
По его словам, разбирательство по делу закончится уже в ближайшие дни. Местное законодательство предусматривает за нарушение незначительный штраф.
"К экипажу претензий нет", — добавил собеседник издания.
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