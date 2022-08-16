ФСБ: украинские диверсанты подорвали ЛЭП под Курском

Федеральная служба безопасности сообщила, что в августе украинские диверсанты подорвали в Курской области опоры линии электропередачи, питающие атомную электростанцию.

"Четвертого, девятого и двенадцатого августа в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в результате диверсии произошло нарушение технологического процесса функционирования АЭС.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело о теракте. В настоящее время сотрудники ФСБ и МВД ведут розыск преступников и их сообщников.

Кроме того, совместно с Росгвардией приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики.

Ранее село Свердликово Курской области подверглось обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины.