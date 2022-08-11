В Ставрополье экс-главу профсоюза "Газпрома" подозревают в краже 1,1 млн рублей

Следственное управление СКР по Ставрополью проинформировало, что председатель первичной профсоюзной организации "Газпром межрегионгаз Ставрополь профсоюз" вывела деньги из предприятия по несуществующим договорам.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по обвинению в растрате и присвоении финансовых средств.

По информации следствия, женщина заключала поддельные договора средств борьбы с COVID-19. Финансовые средства переводились на счёт "левой" фирмы, откуда экс-глава организации легко снимала их и обналичивала.

"Противоправными действиями подозреваемой профсоюзной организации был причинен ущерб на сумму 1 миллион 100 тысяч рублей", — приводит слова следственного управления newstracker. ru.

Отмечается, что на работе и дома у экс-председателя организации прошли обыски.