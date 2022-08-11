Следственное управление СКР по Ставрополью проинформировало, что председатель первичной профсоюзной организации "Газпром межрегионгаз Ставрополь профсоюз" вывела деньги из предприятия по несуществующим договорам.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по обвинению в растрате и присвоении финансовых средств.
По информации следствия, женщина заключала поддельные договора средств борьбы с COVID-19. Финансовые средства переводились на счёт "левой" фирмы, откуда экс-глава организации легко снимала их и обналичивала.
"Противоправными действиями подозреваемой профсоюзной организации был причинен ущерб на сумму 1 миллион 100 тысяч рублей", — приводит слова следственного управления newstracker. ru.
Отмечается, что на работе и дома у экс-председателя организации прошли обыски.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Белорусские СМИ вечером, 10 августа сообщили о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем.