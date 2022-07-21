Замдиректора аналитического центра охотконтроля Минприроды Алексей Вайсман объяснил, почему медведица в посёлке Диксон пострадала из-за банки сгущёнки.
"Это беда для медведей. Они привыкают к этому необычному насыщенному вкусу человеческой еды, это их отваживает от нормального питания", — подчеркнул специалист, слова которого приводит Телеканал "360".
Эксперт добавил, что из-за такой диеты хищники не получают необходимый подкожный жир. Ещё дикие животные испытывают стресс, отметил собеседник издания.
Как сказал Вайсман, медведица вылизывала сгущёнку и попала в ловушку в виде загнутой внутрь крышки. Подобный мусор важно сжигать, заключил специалист.
Ранее в Росприроднадзоре заявили, что хищницу удалось спасти. Ей достанется 50 килограммов рыбы.
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