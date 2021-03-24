Полицейский выгнал медведя из таймырского посёлка с помощью выстрелов

На Таймыре местный полицейский выгнал белого медведя из посёлка звуками выстрелов.

Как сообщает издание tvk6. ru, инцидент произошёл в посёлке Диксон. Местный житель сообщил что у детской площадки разгуливает белый медведь. При этом, на крики людей и лай собак животное не реагировало.

На место происшествия прибыл майор полиции, который произвёл несколько выстрелов в воздух из ружья. Медведь, услышав выстрелы, убежал из посёлка.

В местной полиции отметили, что белые медведи нередко появляются в посёлке, так как через населённый пункт проходит тропа их миграции.