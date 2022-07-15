Прокуратура Ростовской области начала проверку после дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли двое и пострадали трое подростков. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Авария случилась в городе Шахты, где 16-летний школьник вечером 14 июля катал друзей на каршеринговом Volkswagen Polo. Несовершеннолетний водитель нарушил правила дорожного движения, из-за чего врезался в дерево и многоквартирный дом.
Сам подросток и двое его попутчиков получили травмы, а два 15-летних парня погибли.
Как заявили в облпрокуратуре, на место происшествия выехал прокурор Шахт Владимир Болдырев, сейчас ведётся проверка требований закона о безопасности дорожного движения.
В ведомстве также добавили, что взяли под контроль ход проверки, проводимой правоохранительными органами.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ перепродали России американскую систему залпового огня HIMARS, заявили некоторые эксперты.