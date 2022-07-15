Смертельную аварию с подростками в Ростовской области проверит прокуратура

Прокуратура Ростовской области начала проверку после дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли двое и пострадали трое подростков. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Авария случилась в городе Шахты, где 16-летний школьник вечером 14 июля катал друзей на каршеринговом Volkswagen Polo. Несовершеннолетний водитель нарушил правила дорожного движения, из-за чего врезался в дерево и многоквартирный дом.

Сам подросток и двое его попутчиков получили травмы, а два 15-летних парня погибли.

Как заявили в облпрокуратуре, на место происшествия выехал прокурор Шахт Владимир Болдырев, сейчас ведётся проверка требований закона о безопасности дорожного движения.

В ведомстве также добавили, что взяли под контроль ход проверки, проводимой правоохранительными органами.