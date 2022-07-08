Украинский беспилотник атаковал автозаправку в Брянской области

Украинский беспилотник с взрывчаткой атаковал автозаправку в Брянской области. Рядом с объектом находятся жилые дома, сообщил военный обозреватель Юрий Котенок.
По его данным, инцидент произошёл в населённом пункте Новые Юрковичи.
"В Брянской области с украинского беспилотника атакован Новые Юрковичи. Взрывное устройство было сброшено на автозаправочную станцию в непосредственной близости от жилых домов. Жертв нет", — сообщил Котенок.
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