Киев отказывается от дорогих беспилотников: "Будут сбиты на первом же задании"

Вооружённые силы Украины отказываются от использования дорогостоящих американских и турецких беспилотников из-за их неэффективности. Об этом сообщает Business Insider.

"Украинские силы сейчас ограничивают использование беспилотников, потому что российские войска с ними легко справляются. Два украинских пилота сообщили, что они отказываются от дронов, каждый из которых стоит 10 млн долларов, поскольку они будут сбиты на первом же задании", — отмечает издание.

По его данным, Киев получил уже около 50 беспилотников Bayraktar стоимостью от 1 до 2 млн долларов каждый. Однако российские системы довольно легко справляются с этими дорогостоящими дронами. По этой же причине, как отмечает BI, Украина отказалась от американских беспилотников MQ-1C Grey Eagle, которые намного превосходят по своим характеристикам Bayraktar, но стоят 10 млн долларов.