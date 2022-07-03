Вооружённые силы Украины отказываются от использования дорогостоящих американских и турецких беспилотников из-за их неэффективности. Об этом сообщает Business Insider.
"Украинские силы сейчас ограничивают использование беспилотников, потому что российские войска с ними легко справляются. Два украинских пилота сообщили, что они отказываются от дронов, каждый из которых стоит 10 млн долларов, поскольку они будут сбиты на первом же задании", — отмечает издание.
По его данным, Киев получил уже около 50 беспилотников Bayraktar стоимостью от 1 до 2 млн долларов каждый. Однако российские системы довольно легко справляются с этими дорогостоящими дронами. По этой же причине, как отмечает BI, Украина отказалась от американских беспилотников MQ-1C Grey Eagle, которые намного превосходят по своим характеристикам Bayraktar, но стоят 10 млн долларов.
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