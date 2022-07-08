Бывшего премьера Японии Cиндзо Абэ застрелили во время выступления в городе Нара

Экс-глава японского правительства Синдзо Абэ был ранен во время уличного выступления. По информации местных СМИ, политик не подаёт признаков жизни.

Неизвестный совершил нападение в городе Нара. Как сообщают источники, в результате выстрела со спины Абэ получил серьёзное ранение в грудную клетку. Правоохранители смогли задержать нападавшего.

Японцы всё чаще выражают недовольство действиями властей страны. Антироссийские санкции уже привели к стремительному росту инфляции в Японии, правительство просит граждан экономить электроэнергию и реже пользоваться кондиционерами, несмотря на 35-градусную жару.

Как удалось узнать журналистам телеканала NHK, сейчас врачи пытаются справиться с остановкой сердечно-легочной системы раненого экс-премьера, чтобы появилась возможность вертолётом доставить Синдзо Абэ в более оснащенную больницу.

Позже японские СМИ сообщили, что на политика напал 40-летний Тэцуя Ямагами, житель города Нара. Он произвёл два выстрела в Абэ из дробовика и не стал оказывать сопротивления полицейским при задержании.

"Да, (Синдзо Абэ. — Прим.ред.) находится в состоянии остановки сердца и легких, но смерть не подтверждена", — уточнил представитель управления, выполняющего в Японии функции МЧС.

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