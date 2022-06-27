Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Контрактники ВСУ: нас склоняли к террору против мирного населения
Розенбаум об эмиграции Макаревича: "Может быть, он скончался бы от переживаний"
Сладков: теперь почти все пленные с Западной Украины
Reuters: Зеленский надеется на окончание боевых действий до начала зимы
Охранник Егора Крида набросился на футболиста "Динамо" из-за атаки на певца
Myśl Polska: Польша "перехитрила" Россию и устроила коллапс самой себе
Рожин: у ВСУ большие проблемы из-за огромных потерь и нехватки офицеров
Командир морпехов ВСУ "Волына": мы боялись "азовцев"*, потому что их было больше
Пушилин: ВСУ больше не смогут наносить удары по центру Донецка

Правительство Японии попросило жителей Токио экономить электроэнергию

Экономика

Японские власти попросили жителей столицы тратить меньше электроэнергии. Как заявили британские журналисты, в стране зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха.

По информации метеорологов, она поднялась до 35 градусов Цельсия. Правительство порекомендовало гражданам ограничивать работу кондиционеров, но следить за состоянием организма. Особенно важно экономить электроэнергию после обеда и вечером, предупредили японские чиновники.

"Давайте сотрудничать и сохранять как можно больше энергии", — сказали представители Минэкономики, передаёт The Guardian.

Ранее российский вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что Токио столкнётся с проблемами в экономике из-за решения Москвы запретить Японии ловить рыбу рядом с Южными Курилами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Популярное
Силовые структуры
ВКС РФ атаковали высокоточными ракетами военные объекты в Киеве

Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.

ВКС РФ атаковали высокоточными ракетами военные объекты в Киеве
Кортеж с Путиным ночью спешно прибыл в Кремль: Намекнули. Да, кое-что произошло
Общество
Кортеж с Путиным ночью спешно прибыл в Кремль: Намекнули. Да, кое-что произошло
Мир. Новости мира
Военный эксперт: Пентагон готовится нанести удар по четырём российским регионам
Силовые структуры
Подоляка: один удар ЧФ ВМФ заставил ВСУ забыть о контрнаступлении на Херсон
Людмила Черткова Много шума из ничего: США объявили России дефолт по внешнему долгу Людмила Черткова Любовь Степушова Конкурент не нужен: Португалия отказывается поддерживать Украину Любовь Степушова Игорь Буккер Западные политологи планируют победить Россию на морях Игорь Буккер
Силовые структуры
Генштаб ВСУ: бои отдаляются от границы РФ и снова перемещаются к Харькову
Силовые структуры
Танк Т-90М "Прорыв-3" ВС РФ уничтожил бронетехнику ВСУ под Изюмом
Собчак об изгнании Урганта с праздника "Алые паруса": "Выводы делайте сами"
Общество
Собчак об изгнании Урганта с праздника "Алые паруса": "Выводы делайте сами"
Последние материалы
Reuters: Зеленский надеется на окончание боевых действий до начала зимы
Охранник Егора Крида набросился на футболиста "Динамо" из-за атаки на певца
Правительство Японии попросило жителей Токио экономить электроэнергию
Додон: Санду приведёт Молдавию к потере государственности
Myśl Polska: Польша "перехитрила" Россию и устроила коллапс самой себе
Рожин: у ВСУ большие проблемы из-за огромных потерь и нехватки офицеров
Командир морпехов ВСУ "Волына": мы боялись "азовцев"*, потому что их было больше
Пушилин: ВСУ больше не смогут наносить удары по центру Донецка
Премьер Британии Джонсон назвал ситуацию на юго-востоке Украины тяжёлой для ВСУ
Розенбаум хочет стать голубем мира: "Обязательно пойду и к украинским раненым"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников