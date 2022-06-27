Правительство Японии попросило жителей Токио экономить электроэнергию

Японские власти попросили жителей столицы тратить меньше электроэнергии. Как заявили британские журналисты, в стране зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха.

По информации метеорологов, она поднялась до 35 градусов Цельсия. Правительство порекомендовало гражданам ограничивать работу кондиционеров, но следить за состоянием организма. Особенно важно экономить электроэнергию после обеда и вечером, предупредили японские чиновники.

"Давайте сотрудничать и сохранять как можно больше энергии", — сказали представители Минэкономики, передаёт The Guardian.

Ранее российский вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что Токио столкнётся с проблемами в экономике из-за решения Москвы запретить Японии ловить рыбу рядом с Южными Курилами.