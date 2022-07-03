Посёлок Тёткино в Курской области подвергся миномётному обстрелу. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
"Очередной миномётный обстрел в посёлке Тёткино. Основной удар пришёлся на территорию рядом с сахарным заводом", — отметил он.
По словам губернатора, в результате обстрела повреждены кровля и окна в нескольких домах. Среди местных жителей никто не пострадал, а атака была подавлена ответным огнём российских военных, уточнил Старовойт.
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