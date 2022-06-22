На видео попал момент атаки беспилотника на завод в Ростовской области

Момент атаки беспилотника на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Телеканал "360".

Инцидент произошёл в Красносулинском районе, где беспилотник врезался в завод, после чего на территории 50 квадратных метров возник пожар.

В настоящее время возгорание локализовано силами регионального МЧС. В результате случившегося никто не пострадал.