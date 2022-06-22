Украинский беспилотник атаковал Новошахтинский нефтезавод в Ростовской области

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области произошёл после атаки украинского беспилотника, сообщает Telegram-канал Baza.

В социальных сетях распространяется видеоролик, снятый очевидцами атаки БПЛА на предприятие. Судя по форме летательного аппарата, это турецкий Bayraktar TB2, отмечают эксперты. Именно такие беспилотники стоят на вооружении украинской армии.

Ранее пресс-служба местного МЧС сообщила, что на Новошахтинском НПЗ зафиксирован пожар площадью в 50 кв. м. По словам огнеборцев, угроза распространения отсутствует, пострадавших в результате инцидента нет.

Новошахтинский завод нефтепродуктов был основан в 2004 году для производства мазута и дизельного топлива. Его проектная мощность составляет до 7,5 млн тонн нефти в год.