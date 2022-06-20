Жительница Москвы Анастасия Е. перепутала свою квартиру с чужой и подумала, что её обокрали. Она сразу же обратилась за помощью к сотрудникам полиции.
Девушка отметила в интервью Телеканалу "360", что пришла в "свою квартиру" на улице Фонвизина, однако в ней не было мебели и сантехники.
Вскоре на место происшествия приехали оперативники. Они быстро выяснили, что москвичка перепутала квартиру с соседской, где не успели сделать ремонт.
"У меня разрядился телефон ещё. Мой этаж последний, лифт открылся ниже, попала в эту квартиру не глядя", — прокомментировала Анастасия.
Москвичка добавила, что из-за отсутствия освещения не смогла самостоятельно разобраться в ошибке. По словам девушки, больше всего её напугало "исчезновение" кроватей из квартиры.
"Я просто в шоке была", — заключила она.
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