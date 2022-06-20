Москвичка обратилась в полицию, перепутав свою квартиру с чужой

Жительница Москвы Анастасия Е. перепутала свою квартиру с чужой и подумала, что её обокрали. Она сразу же обратилась за помощью к сотрудникам полиции.

Девушка отметила в интервью Телеканалу "360", что пришла в "свою квартиру" на улице Фонвизина, однако в ней не было мебели и сантехники.

Вскоре на место происшествия приехали оперативники. Они быстро выяснили, что москвичка перепутала квартиру с соседской, где не успели сделать ремонт.

"У меня разрядился телефон ещё. Мой этаж последний, лифт открылся ниже, попала в эту квартиру не глядя", — прокомментировала Анастасия.

Москвичка добавила, что из-за отсутствия освещения не смогла самостоятельно разобраться в ошибке. По словам девушки, больше всего её напугало "исчезновение" кроватей из квартиры.

"Я просто в шоке была", — заключила она.