Baza: Белгородскую область семикратно обстреляли РСЗО "Ураган"

Российские журналисты сообщили об атаке на Белгородскую область. По данным СМИ, территорию региона обстреляли семь раз.

Как написали в Baza, в четверг, 16 июня, ствольной артиллерией и РСЗО "Ураган" нанесли удары по следующим сёлам:

Дроновка,

Муром,

Середа,

Солнцевка,

Варишкин,

Журавлёвка.

Этот обстрел области оказался самым интенсивным, подчеркнули представители издания. Также они сообщили, что в результате атаки повредили несколько домов. В больницу обратился один пострадавший, добавили журналисты.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли населённый пункт Гордеевка.