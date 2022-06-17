Российские журналисты сообщили об атаке на Белгородскую область. По данным СМИ, территорию региона обстреляли семь раз.
Как написали в Baza, в четверг, 16 июня, ствольной артиллерией и РСЗО "Ураган" нанесли удары по следующим сёлам:
Этот обстрел области оказался самым интенсивным, подчеркнули представители издания. Также они сообщили, что в результате атаки повредили несколько домов. В больницу обратился один пострадавший, добавили журналисты.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли населённый пункт Гордеевка.
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