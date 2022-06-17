Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный населённый пункт Гордеевка в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
По словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал, однако в нескольких домах на территории села выбило стёкла.
"Около пяти часов утра из миномётов было обстреляно приграничное село Гордеевка в Кореневском районе", — отметил Старовойт.
Он добавил, что российские военные быстро подавили огневую точку противника. Это позволило избежать значительных повреждений, пояснил глава региона. Старовойт подчеркнул: ситуацию полностью контролируют пограничники и военнослужащие.
15 июня украинская армия обстреляла пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе Курской области. Пограничники ответным огнём подавили нападение ВСУ. Специалисты экстренных служб не зафиксировали разрушений на территории региона, при обстреле никто не пострадал.
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