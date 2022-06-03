Жительницу Адыгеи могут посадить из-за лекарства для похудения

Женщина из Республики Адыгея была задержана сотрудниками ФСБ на почте, когда попыталась получить зарубежное лекарство для похудения, которое она заказала через интернет. В нём специалисты обнаружили сибутрамин общей массой более 600 грамм.

Об этом сообщает argumenti.ru, отмечая, что жительнице республики теперь грозит до семи лет лишения свободы, ведь её подозревают в контрабанде сильнодействующих веществ.

Напомним, что сибутрамин — это анорексигенное лекарственное средство, производное амфетамина, усиливающее чувство насыщения.

Эксперт из университета "Синергия" Лариса Крушанова заметила, что граждане на территории РФ будут нести ответственность после заказа таких препаратов через интернет.

"Граждане, прибегающие к покупкам БАДов или лекарств через зарубежные интернет-магазины, должны понимать, что такие препараты иногда содержат наркотические либо психотропные вещества. Они могут быть разрешены по законодательству страны-продавца, но запрещены в России", — объяснила она.

Ранее в Башкортостане женщина заказала в интернете препарат для снижения веса, чтобы перепродать средство. Специалисты также обнаружили в нём сибутрамин. Сотрудники таможни возбудили уголовное дело, по которому женщина может отправиться в тюрьму на срок от трёх до семи лет или заплатить штраф до миллиона рублей.