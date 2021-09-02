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Жительнице Уфы грозит семь лет тюрьмы за заказ средства для похудения

Общество

В Башкортостане женщина заказала в Интернете препарат для снижения веса, чтобы перепродать средство. Специалисты обнаружили в нём сибутрамин. Его можно купить в аптеке, однако запрещено заказывать по Сети.

Жительнице Уфы грозит семь лет тюрьмы за заказ средства для похудения

Посылку отправили на заказ из Казахстана. Сибутрамин, который выявили в препарате для похудения, усиливает чувство насыщения, а также является производным от амфетамина.

Сотрудники таможни возбудили уголовное дело, по которому женщина может отправиться тюрьму на три-семь лет или заплатить штраф до миллиона рублей.

Следственный комитет по региону получил информацию о деле и посылку женщины. Об этом рассказали журналисты "Общественной электронной газеты". 

Напомним, что сибутрамин запрещён из-за побочных эффектов для гипертоников в таких странах, как:

  • Америка;
  • несколько стран Евросоюза;
  • Израиль.

Также на данное вещество проверяют спортсменов перед соревнованиями.

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Смертельное похудение: как вывести сибутрамин из нелегального оборота - МИР 24
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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