Жительнице Уфы грозит семь лет тюрьмы за заказ средства для похудения

В Башкортостане женщина заказала в Интернете препарат для снижения веса, чтобы перепродать средство. Специалисты обнаружили в нём сибутрамин. Его можно купить в аптеке, однако запрещено заказывать по Сети.

Посылку отправили на заказ из Казахстана. Сибутрамин, который выявили в препарате для похудения, усиливает чувство насыщения, а также является производным от амфетамина.

Сотрудники таможни возбудили уголовное дело, по которому женщина может отправиться тюрьму на три-семь лет или заплатить штраф до миллиона рублей.

Следственный комитет по региону получил информацию о деле и посылку женщины. Об этом рассказали журналисты "Общественной электронной газеты".

Напомним, что сибутрамин запрещён из-за побочных эффектов для гипертоников в таких странах, как:

Америка;

несколько стран Евросоюза;

Израиль.

Также на данное вещество проверяют спортсменов перед соревнованиями.

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