Эксперты рассказали, к чему может привести препарат для похудения

Сотрудники агентства DSM Group провели исследование и выяснили, что за январь-февраль в России продали на 17% больше препаратов для снижения веса, чем за то же время в прошлом году. Журналисты URA. RU поговорили о вреде подобных препаратов с врачом-диетологом и гастроэнтерологом Нурией Диановой и врачом-терапевтом и эндокринологом Катериной Янг.

По словам специалистов, из-за приёма препаратов для похудения без специального контроля могут возникнуть:

проблемы с сердцем и кишечником;

нарушения психики;

аллергия;

смерть.

Нурия Дианова предупредила:

"Есть такие случаи, когда известные знаменитости плохо заканчивали. Если у человека есть проблемы с сердцем, то таблетки могут довести до такого состояния, когда все закончится достаточно плачевно".

Также она добавила, что у части препаратов есть психостимулирующие свойства, то есть из-за них меняется личность человека.

По данным эксперта, часть средств являются слабительными и мочегонными, из-за чего у принимающих людей могут развиться нарушения кишечника.

Катерина Янг тоже высказалась против употребления препаратов для снижения веса без контроля специалиста. Эксперт объяснила:

"Это может быть чревато последствиями для здоровья — от банального тяжелого отравления, нарушения со стороны печени до непредсказуемых аллергических реакций".

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