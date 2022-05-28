Военнослужащий из Удмуртии погиб на Украине

На Украине погиб военнослужащий из Сарапула Вадим Шарафетдинов, об этом пишет udm-info.ru.

Участник российской спецоперации героически погиб, исполняя свой воинский долг.

"От имени всех горожан приносим искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о герое навсегда останется в наших сердцах!", — написала пресс-служба городской администрации.

Шарафетдинов стал 39-м уроженцем Удмуртии, погибшим в зоне боевых действий на украинской территории.

Ранее молодого участника спецоперации Андрея Долотовского похоронили в Батайске, у него остались жена и двое маленьких детей. Погибшего на Украине похоронили на Аллее Славы. Вдова рассказала, как тяжело ей приходится без супруга, а детям — без отца.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.