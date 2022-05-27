В Калужской области произошла массовая драка египтян и россиян

Россияне и египтяне подрались в Калужской области из-за грязных туалетов. Четверо участников драки оказались в больнице. Всего в массовой битве сошлись больше 50 человек. Об этом сообщает Baza.

Всё произошло вечером 26 мая в деревне Пучково у общежития института имени Баумана. Интернациональный конфликт произошёл из-за жалоб россиян на то, что египтяне слишком сильно шумели, а также постоянно засоряли туалеты.

Выяснение отношений началось ещё в общежитии и продолжилось на улице, где участники драки вооружились, чем смогли. В дело пошло всё, что попалось под руку: шпателя, трубы и сковородки.

Силы сторон были не слишком равными: 20 россиян на 30 египтян. Однако после разборки больше половины граждан Египта оказались в полиции — 18 из них задержали прибывшие на вызов сотрудники.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области одичавшие коровы напали на пенсионерку с внучками.