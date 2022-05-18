Коровы напали на пенсионерку и детей в Кемеровской области

В городе Мыски Кемеровской области на 64-летнюю женщину и двух её внучек напали коровы. Пенсионерка и дети получили ушибы, четырёхлетняя девочка госпитализирована. Об этом сообщает Телеканал "360".

По словам мамы пострадавших девочек, животные вначале бросились на её мать, которая гуляла с младшей внучкой на детской площадке. Старшая увидела это из окна и бросилась на помощь. Отражать нападение разъярённых коров пришлось случайным прохожим.

Выяснилось, что в Мысках коровы регулярно свободно разгуливают по городу. И проблемой это является давно. Однако случаев нападения на людей раньше зафиксировано не было.

Как заявила полицейским хозяйка животных, коровы у неё пропали два дня назад. Вероятно, они где-то скитались и успели за это время одичать, что и стало причиной их столь странного поведения, предположила женщина.

Теперь ей, скорее всего, предстоит выплатить штраф за нарушение условий содержания животных, а пострадавшие могут потребовать возмещения вреда, причинённого здоровью.