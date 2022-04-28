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Автор Антон Уткин

ВСУ нанесли ракетные удары по жилым кварталам города Изюм

Происшествия

Российские военные корреспонденты рассказали о ракетном ударе украинской армии по центру города Изюм, который находится под контролем ВС РФ.

ВСУ нанесли ракетные удары по жилым кварталам города Изюм

Военные корреспонденты, находящиеся в настоящее время в Донбассе, сообщают о ночной атаке ВСУ на город Изюм ракетами "Точкой-У".

"15 минут назад ВСУ нанесли удар по Изюму "Точкой-У", — рассказал военкор Александр Коц.

Эту информацию подтвердил журналист ВГТРК Евгений Поддубный. Он уточнил, что украинскими военными было выпущено две тактические баллистические ракеты, но одна была перехваченная системой ПРО.

"Одну российские силы ПРО уничтожили в воздухе, вторая взорвалась в центре города", — добавил Поддубный.

Позже, в 6 утра по московскому времени, ВСУ совершила ещё один ракетный налёт на Изюм, но третью "Точку-У" тоже удалось сбить.

Также в ночь на 28 апреля был обстрелян украинский город Херсон. Противник использовал не только ракеты "Точка-У", но и "Ураган". Пока данных о жертвах нет — в городе действует комендантский час.

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Автор: Антон Уткин
Темы всу херсон
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