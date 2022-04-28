Сегодня ночью центр Херсона был обстрелян "Ураганами". По данным РИА Новости, как минимум три ракеты "Точка-У" прилетели со стороны подконтрольной Киеву Николаевской области.
Как сообщает находящийся в Херсоне военкор издания, он случайно видел момент обстрела:
"Сначала раздался взрыв от "Урагана", их запускают обычно перед "Точкой-У", чтобы сбить с толку ПВО. От "Урагана" был один взрыв, потом сработали системы ПВО, была слышна стрельба "Панциря", потом я видел вспышку в небе — летело с северо-запада, со стороны Николаевской области, ", — рассказал вонкор, добавив, что ясно видел, как "что-то спускалось на парашютах, вероятно — кассетные части", после чего последовали взрывы боевых частей "Точки-У".
Сообщение корреспондента РИА Новости подтвердил источник в силовых структурах Херсона:
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