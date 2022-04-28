ВСУ обстреляли Херсон "Ураганами": "Точки-У" прилетели из Николаевской области

Сегодня ночью центр Херсона был обстрелян "Ураганами". По данным РИА Новости, как минимум три ракеты "Точка-У" прилетели со стороны подконтрольной Киеву Николаевской области.

Как сообщает находящийся в Херсоне военкор издания, он случайно видел момент обстрела:

"Сначала раздался взрыв от "Урагана", их запускают обычно перед "Точкой-У", чтобы сбить с толку ПВО. От "Урагана" был один взрыв, потом сработали системы ПВО, была слышна стрельба "Панциря", потом я видел вспышку в небе — летело с северо-запада, со стороны Николаевской области, ", — рассказал вонкор, добавив, что ясно видел, как "что-то спускалось на парашютах, вероятно — кассетные части", после чего последовали взрывы боевых частей "Точки-У".

Сообщение корреспондента РИА Новости подтвердил источник в силовых структурах Херсона:

обстрел велся по району телецентра, "работали" ракетами "Точка-У" и РСЗО "Ураган",

воронка от одного из взрывов — около пяти метров;

осколки ракеты упали также в Шевченковский парк;

телевышка Херсона не пострадала, видимых повреждений нет;

данные о пострадавших уточняются.