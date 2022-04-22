В Воронежской области женщину и её брата задержали за убийство двоих детей

Обстоятельства убийства двоих детей выясняют следователи в Воронежской области.

По информации регионального СУ СКР, инцидент произошёл в одном из многоквартирных домов на улице Микрорайон в селе Терновка. Там 22 апреля обнаружили тела двоих мальчиков 7 и 8 лет с признаками насильственной смерти. В убийстве детей заподозрили их 28-летнюю мать и её 32 летнего брата.

Согласно сведениям Telegram-канала Shot, подозреваемые ударили одного из мальчиков молотком по голове и утопили в ванной, а второго ребёнка задушили. Затем брат матери убитых детей позвал на место происшествия соседей.

В настоящее время следователи возбудили по факту преступления уголовное дело по статье УК РФ " Убийство двух малолетних, совершенное группой лиц". На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

"Изымаются предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, допрашиваются свидетели, с подозреваемыми проводятся следственные действия, выполняются неотложные мероприятия",- говорится в сообщении СУ СКР. В рамках расследования уголовного дела планируется провести ряд экспертиз.