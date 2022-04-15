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Автор Юлия Миленина

Беженец из Мариуполя: украинские военные расстреляли раненого ребёнка

Происшествия

Беженец из Мариуполя Валерий Кузнецов заявил, что военные ВСУ расстреляли лежавшего у него на руках ребёнка, который нуждался в медицинской помощи.

Беженец из Мариуполя: украинские военные расстреляли раненого ребёнка

По словам мужчины, пострадавшего везли в больницу, у него были ранения. В интервью "Пятому каналу" он сообщил, что по дороге в медучреждение машина попала под обстрел ВСУ.

"Я услышал пулемётную очередь. Только увидел дырки в Niva. И всё, ребёнок погиб", — сказал мариуполец.

Кузнецов поделился, что после обстрела покинул автомобиль и добрался до своей семьи. Полученные раны ему пришлось обрабатывать самостоятельно, ведь из-за постоянных атак со стороны ВСУ добраться до больницы было невозможно. Как отметил мариуполец, лишь на третий день после случившегося он попал к медикам.

По данным "Пятого канала", врачи спасли руку пациента, вернув на место осколки кости и зафиксировав их с помощью металлических конструкций.

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Автор: Юлия Миленина
Темы всу беженцы украина
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