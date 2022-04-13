В Курской области заявили об обстреле пограничного пункта пропуска

Пограничный пункт пропуска обстрелян в Кореневском районе Курской области 13 апреля, заявили местные власти.

"Час назад был обстрелян огнестрельным оружием пограничный пункт пропуска в д. Гордеевка", — говорится в сообщении районной администрации в "ВКонтакте".

Сообщается, что российские пограничники подавили огневые точки ответным огнём. По данным районных властей, в результате инцидента никто на территории РФ не пострадал. Разрушений не зафиксировано.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле пограничного поста в районе населённого пункта Елизаветовка Глушковского района из миномётов со стороны Украины. В результате инцидента, который произошёл вечером 9 апреля, согласно сведениям губернатора, пострадавших нет.

"Никто не пострадал, разрушений нет. Ответным огнём наших пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена", — написал глава региона в своём Telegram-канале.

По словам Старовойта, ситуация в приграничных районах Курской области находится под контролем. С 11 апреля в регионе ввели жёлтый уровень террористической опасности из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов.