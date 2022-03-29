В Курской области заявили об обстреле пункта пропуска со стороны Украины

Пункт пропуска в одном из посёлков Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Сегодня, 29 марта, со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в посёлке Тёткино", — говорится в обращении губернатора к жителям области в его Telegram-канале.

По словам губернатора, огонь вёлся по пропускному пункту из стрелкового оружия и гранатомётов. Старовойт сообщил, что российские военные подавили украинскую огневую точку ответным огнём.

В результате инцидента жертв и разрушений нет. Губернатор призвал жителей области не поддаваться панике и подчеркнул, что ситуация "находится под контролем".

Пропускной пункт в посёлке Тёткино уже подвергался обстрелу со стороны Украины 24 февраля.

"24 февраля, около 09:40 со стороны Украины произведён обстрел пункта пропуска Тёткино Пограничного управления ФСБ РФ по Курской области. Огневая точка подавлена", — сообщили тогда в Федеральной службе безопасности.