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Автор Владимир Васютченко

Директор типографии под Белгородом заявил о её обстреле

Происшествия

Здание одной из типографий в посёлке Северном под Белгородом получило повреждения в результате обстрела.

Директор типографии под Белгородом заявил о её обстреле

Как сообщил "Белгород-Медиа" директор пострадавшей от обстрела типографии "Константа" Константин Лахнов, инцидент произошёл 1 апреля около 5.30. В результате обстрела здание типографии оказалось обесточено. В нём повреждено отопление, пострадал один из офисов.

В настоящее время информация об инциденте уточняется. На месте происшествия работают следователи.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об авиаударе, нанесённом вертолётами ВСУ по нефтебазе в Белгороде. В результате удара на "Белгороднефтепродукт" на улице Константина Заслонова начался пожар. По данным МЧС, в его тушении участвуют свыше 170 человек и 50 единиц техники. В ликвидации ЧП задействовали пожарный поезд.

Жителей близлежащих к месту происшествия улиц временно размещают на "Белгород-Арене". Планируется, что после пожара они смогут вернуться в свои дома.

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Автор: Владимир Васютченко
Темы белгородская область
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